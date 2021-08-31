انطلقت اليوم الثلاثاء، أعمال تنسيق المرحلة الثانية 2021 للجامعات الحكومية لطلاب الثانوية العامة الناجحين، وذلك من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق عبر بوابة الحكومة المصرية، وينتهي التقديم السبت المقبل، على أن يحدد موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم 2021، من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مباشرة بعد الانتهاء من أعمال تسجيل الرغبات للطلاب، وبدء اللجنة العليا للتنسيق في ترتيب الرغبات.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم 2021

وعن موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم 2021، كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أنه من المقرر إعلانها خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل لرغبات المرحلة الثانية 2021، مرجحة إعلان النتيجة يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد أن تنتهي اللجنة العليا للتنسيق من إجراءات توزيع الطلاب على الكليات وفقاً للأعداد التي جرى إقراراها لكل كلية، مع البدء في تجهيز الأعداد المقررة للمرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات والكليات المتاحة لها.

تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم 2021: يحدد خلال الأيام المقبلة

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم 2021 سيكون مع إعلان باقي الشعب لتنسيق المرحلة الثانية بعد الانتهاء من تسجيل الرغبات، مضيفة أن معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات تواصل حالياً استقبال الطلاب لمختلف الشعب مع توفير مختصين للتعامل مع الطلاب باحترافية وسهولة ويسر، وذوي الخبرة في التعامل مع التوزيع الجغرافي للكليات وكيفية إرشاد الطلاب إلى الكليات التي تتبع توزيعهم الجغرافي.

ويبحث آلاف الطلاب وأولياء الأمرو عن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية علمي علوم 2021 وموعد النتيجة، التي من المقرر الكشف عنها في مؤتمر صحفي لوزير التعليم العالي، أسوة بما جرى خلال إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021، وإعلان الحدود الدنيا للكليات.