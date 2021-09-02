أعلنت شركة «أمازون»، قائمة من الوظائف في أمازون في مصر 2021، تشمل العديد من التخصصات والمجالات، بينها خدمة عملاء ومدير للتدريب ومدير للحسابات، ومهندس برمجيات، ومدير للسياسات العامة، وغيرها من قائمة الوظائف المعروض من أمازون في مصر 2021، التي يمكن متابعتها كلها من خلال رابط الوظائف الذي أعلنت عنه أمازون.

ومنذ الإعلان الرسمي عن إطلاق أمازون فى مصر أمس، أصبحت وظائف شركة أمازون في مصر 2021، من أكثر عمليات البحث، عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، وذلك نتيجة لاهتمام عدد كبير من المواطنين، خاصة الشباب، بالبحث عن الوظائف التى أعلن عنها فرع أمازون فى مصر 2021، كى يتمكنوا من مطابقة الشروط والمؤهلات المطلوبة، ومن ثم التقديم فى تلك الوظائف.

لذا تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، القائمة الكاملة لوظائف شركة أمازون في مصر 2021، وشروط التقدم لوظائف شركة أمازون في مصر 2021.

وظائف أمازون مصر 2021.. الشروط وخطوات التسجيل

أعلنت شركة أمازون فى مصر عن عد من الشروط التى يجب توافرها لدى المتقدم لوظائف أمازون في مصر 2021، وتتمثل تلك الشروط فى:

1- التحدث باللغة الإنجليزية.

2- توافر خبرات سابقة.

3- يفضل خريجي الكليات المتخصصة.

وظائف شركة أمازون في القاهرة 2021

أعلنت شركة أمازون فى مصر 2021 عن احتياجها لمهندسين في مجال البرمجيات ومشرفين ومُديري برامج، بالإضافة إلى عدد كبير من المتدربين الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات وإدارة العمليات، بإجمالى 90 وظيفة تقريبا.

نظام تقسيط شركة أمازون مصر 2021

أعلنت شركة أمازون إتاحة نظام التقسيط لعملائها من خلال خدمة جديدة وهي «الشراء الآن والدفع لاحقا»، وذلك كأول خيار لسداد الأقساط تقدمه الشركة لعملائها على الإطلاق منذ نشأتها.

وقالت شركة أمازون في بيان إن خيار الشراء الآن والدفع لاحقًا سيكون متاحًا لبعض عملاء أمازون في الولايات المتحدة مع طرح أوسع في الأشهر المقبلة.