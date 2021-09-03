بينهم رضيعة.. إصابة 8 في تصادم مركبتي «توك توك» بأسيوط

أصيب 8 أشخاص بإصابات مختلفة، بينهم رضيعة، في حادث تصادم وقع بين مركبتي «توك توك»، أمام كوبري السحارة بالبداري بمحافظة أسيوط، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي والبداري المركزي.

وتلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين مركبتين «توك توك»، ووقوع إصابات أمام كوبري السحاره بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين عدد 2 توك توك، بدون لوحات، أمام كوبري السحارة بالبداري.

أسماء المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كل من ياسين مروان فرج، 9 سنوات، مقيم بساحل سليم، محمود عماد الدين فرحات، 32 سنة، مقيم بالبداري، وتم تحويلهما إلى مستشفى اسيوط الجامعي.

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من: ايمان على شاكر، 22 سنة، مقيمة بساحل سليم، أحمد مروان شاكر، 6 سنوات، البلعوطي خلاف علي، 27 سنة، رؤية علي شنودة 4 شهور، مقيمين بمركز ساحل سليم، وجرى نقلهم إلى مستشفى البداري المركزي، كما أصيبت كل من هيام عدلي منصور، 20 سنة، فرحة محمد شاكر، 22 سنة، مقيمين بمركز ساحل سليم.

وتم عمل الإسعافات اللازمة لهم وخروجهم من مستشفى البدارى المركزي، وجرى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.