مخرج «ماكو» يرد على اتهامات سرقة قصة الفيلم: عملنا حاجة مختلفة

قال هشام الرشيدي، مخرج فيلم «ماكو»، إنه بالتأكيد سيقول البعض إن الفيلم مأخوذ من السينما الأمريكية، ولكن «إحنا عملنا حاجة مختلفة، وبره الفيلم مش بيكون زي اللي عملناه، لأنه بيكون من أول دقيقة لآخر دقيقة رعب، لكن عندنا إحنا فيه قصة، وفيه دراما».

لم يتم تبديل أي ممثل

وأضاف «الرشيدي»، في لقاء مع برنامج «ليالي TeN» المذاع على قناة «TeN» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سهير شلبي، الجمعة، أن سمكة القرش في الفيلم جزء منها مصنوع، والجزء الآخر جرى تركيبه بالـ«جرافيك»، مشيرًا إلى أن كل الممثلين في الفيلم هم أنفسهم الذين رُشحوا للدور عندما بدأوا العمل، ولا يوجد ممثلون جرى استبدالهم بآخرين.

وكشف مخرج «ماكو»، أن الفنانة بسمة عندما عرض عليها الفيلم لأول مرة كان بالنسبة لها الأمر مثل الخيال العلمي، ولم تصدق أنهم يستطيعون صناعة مثل هذا الفيلم، موضحًا أن «ماكو» هو فصيلة من فصائل سمك القروش وهي الأكثر انتشارًا في البحر الأحمر، ومعظم الحوادث التي نسمع عنها في البحر الأحمر بسبب هذه الفصيلة الشرسة، ولكن لا يوجد لدينا الكثير من القروش في مصر.

ناهد السباعي تكشف أهم التحديات في فيلم «ماكو»

أما الفنانة ناهد السباعي، إحدى بطلات الفيلم، فأشارت إلى أن والدتها كانت تخاف عليها جدًا أثناء التصوير، مؤكدة أنه بالفعل حدثت بعض التحديات والمشاكل أثناء تصوير الفيلم، موضحة «طلع قرش بجد أثناء التصوير، ولكن الحمد لله مكنتش موجودة، وفي إحدى المرات كنت بعمل مشهد فيه انفعالات ولكن نفسي راح تحت الميه».

بسمة: تعرضت للإصابة أثناء التصوير

من جانبها، قالت الفنانة «بسمة»، إحدى بطلات العمل، إنها تعرضت للإصابة أكثر من مرة بسبب التصوير أسفل المياه، لافتة إلى أنها في أول «بروفة» أصيبت باختناق وشعرت أنها تموت، لأنها تخاف من السمك والمياه، وقالت لهم إنها لن تستكمل العمل وطالبت بالبحث عن ممثلة أخرى غيرها، مشددة على أن جميع العاملين في الفيلم تعاونوا معها وتمسكوا بها، وصبروا عليها حتى انتهت هذه الأزمة، مشددة: «دلوقتي أنا سمكة».

وأشارت «بسمة» إلى أنها تحب الأدوار التي بها تحديات، وتعلمت الغطس بسبب هذا الفيلم، موضحًة أنها تعيش العديد من المغامرات في الأفلام، وربما يكون هذا بسبب أن حياتها الشخصية هادئة حيث كانت طفلة هادئة، خاصة أنهم في التمثيل يعيشون بالفعل حياة الشخصيات التي يؤدونها.