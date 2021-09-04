السعودية تعلن تعديلات جديدة على مخالفات المنشآت بشأن إجراءات «كورونا»

أعلنت المملكة العربية السعودية، تعديلات جديدة على مخالفات المنشآت المقررة بشأن إجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الداخلية السعودية تصنف 3 مخالفات جديدة منها السماح بدخول غير المحصنين

ونشرت وزارة الداخلية السعودية عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» عددا من العقوبات المتعلقة بمخالفة الإجراءات الاحترازية الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الفيروس، وصنفت 3 مخالفات جديدة هي: مخالفة السماح بدخول غير المحصنين ومخالفة عدم استخدام تصريح التجمع للتحكم بالطاقة الاستيعابية للمحال التجارية أو المولات والمراكز التي تزيد طاقتها الاستيعابية عن 100 شخص ومخالفة عدم الالتزام بالأعداد المسموح بوجودها داخل المنشأة.

وقررت الداخلية السعودية، تعديل عقوبة الإغلاق للمنشآت المخالفة، لتلزم الجهة المشرفة على القطاع الخاص داخل نطاقها الإشرافي عند الاقتضاء بفرض عقوبة الإغلاق بما لا يتجاوز 6 أشهر.

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بالوزارة السعودية، أهمية تقيد الأفراد والكيانات، بالتعليمات المتصلة باشتراطات السلامة الصحية وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أقرت في أغسطس الماضي، مجموعة عقوبات على مخالفة الإجراءات الوقائية من «كورونا»، ومن ضمنها التجمعات العمالية المكونة من 5 أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد خلاف مساكنهم، وحددت الوزارة السعودية، غرامات تصل إلى 100 ألف ريال «حوالي 418745 جنيه مصري».

وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت أمس الجمعة، تسجيل 174 حالة إصابة جديدة بالفيروس و5 حالات وفاة و202 حالة شفاء من «كورونا»، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 544985 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات إلى 8565 حالة وفاة

وأشارت الوزارة السعودية، إلى ارتفاع إجمالي حالات الشفاء من الفيروس في البلاد إلى 533632 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.