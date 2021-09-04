زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر يضرب إحدى المدن الصينية

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، محافظة بيشان بمنطقة «شينجيانج» الويجورية ذاتية الحكم الواقعة في شمالي غرب الصين، صباح اليوم، وقال مركز «شبكات الزلازل» الصيني، إن مركز الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وفي سياق آخر قالت السلطات الأمريكية، أمس الجمعة، إن إعصار لاري اشتد ليتحول لإعصار من الفئة الثانية، وتوقع «المركز الوطني للأعاصير»، المزيد من اشتداد الإعصار خلال الأيام القليلة المقبلة، كما توقع المركز الأمريكي، أن يصبح لاري إعصارا كبيرا في عطلة نهاية الأسبوع، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

إعصار «لاري» على بعد حوالي 1890 كيلومترا غربي جزر الرأس الأخضر

وأشار مركز الأعاصير، إن «لاري» على بعد حوالي 1890 كيلومترا غربي جزر الرأس الأخضر، وهي بمحاذاة أقصى الجنوب بالنسبة للولايات المتحدة، وتصحبه رياح تصل سرعتها القصوى إلى 155 كيلومترا في الساعة.

وكان ما لا يقل عن 46 شخصا، لقوا حتفهم، أمس الأول الخميس، في الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار التي سببها إعصار «إيدا» في الولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبه، طلب جون بيل إدواردز، حاكم ولاية لويزيانا الواقعة في المنطقة الجنوبية من البلاد، إمدادات الإغاثة والمساعدات لملايين الأشخاص المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي ولحوالي 600000 شخص لا يحصلون على مياه الشرب.

وكان السكان في مناطق واسعة من نيويورك ونيوجيرزي وبنسلفانيا وكونيتيكت، أمضوا يومهم في التعامل مع أقبية أغرقتها المياه وانقطاع الكهرباء وأسطح تالفة.

وكانت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أعلنت أمس الأول الخميس، إن رئيس البلاد جو بايدن أعلن حالة الطوارئ في ولايتي نيويورك ونيوجيرزي، وأمر بمساعدة اتحادية لدعم الجهود المحلية.