مصرع شاب أمام المنطقة الحرة بالإسماعيلية.. صدمته سيارة مسرعة

لقي شاب مصرعه، صدمته سيارة ملاكي خلال عبور الطريق، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أمام المنطقة الحرة للاستثمار في الإسماعيلية.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد باصطدام سيارة ملاكي تسير في اتجاه القاهرة، بشاب خلال عبوره الطريق للدخول إلى مصانع المنطقة الحرة الاستثمارية.

نقل الشاب بسيارة الإسعاف إلى المستشفى

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارة إسعاف نقلت الشاب إلى المستشفى في حالة حرجة.

وقالت المصادر إن الشاب «إبراهيم حسن» 33 سنة، وصل مصاب بنزيف داخلي حاد وكسور في مختلف أنحاء الجسم وارتجاج بالمخ، مشيرة إلى الأطباء أجروا له الطوارئ اللازمة إلا أنه توفي في الحال.

وتحفظت شرطة الإسماعيلية على جثمان الشاب في ثلاجة مستشفى القصاصين المركزي، إلى أن أمرت النيابة العامة بتسليم الجثمان لذويه لعدم وجود شبهة جنائية.

عمال الاستثمار: حادث متكرر ونطالب بكوبري أو نفق مشاه

وأكد بعض العاملين في المنطقة الحرة الاستثمارية، أن المنطقة تشهد عددًا كبيرًا من الحوادث شهريا بسبب سرعة السيارات وعبور المواطنين الشارع.

وقال إبراهيم السيد، أحد العمال: «قبل أسبوع كانت هناك حادثة كبرى بتصادم ثلاث سيارات، بسبب عبور شخص للطريق ومحاولة إحدى السيارات تفاديه».

وأشار إلى أن الحادث أسفر عن وفاة شخصين وإصابة آخرين، وتحطم السيارات الثلاث.