«كنت بهزر».. حبس رجل أعمال تحرش بسيدة في مصر الجديدة

قررت النيابة العامة حبس مالك مكتب استيراد وتصدير لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التحرش بسيدة في أحد شوارع مصر الجديدة، بالتلويح لها بإشارة خارجة خلال سيره بسيارته من أمامها.

إشارة جنسية

وقالت سيدة مصر الجديدة إنها كانت تسير في أحد الشوارع مترجلة وخلال رحلة عودتها إلى منزلها فوجئت بشاب لا تعرفه يقف أمامها بسيارته ويوجه إليها كلمات تتضمن إيحاءات جنسية صريحة، وعندما استكملت طريقها إلى المنزل تبعها بسيارته ووقف أمامها مرة أخرى وأشار إليها بإشارة خارجة، وعندما نهرته انطلق بسيارته ولم تتمكن من التقاط جميع أرقام اللوحات المرورية الخاصة بالسيارة.

كاميرات المراقبة وثّقت الواقعة

وأضافت السيدة في تحقيقات النيابة العامة أن تصرفات المتهم تسببت لها في أضرار نفسية وإهانة بالغة لها في الشارع وأمام بعض المارة الذين لاحظوا تصرفاته، لكنه انصرف عندما بدأت في الاستغاثة بالمارة وأصحاب المحال التجارية.

أفادت تحقيقات النيابة بأن كاميرات المراقبة رصدت رجل الأعمال المتهم بالتحرش بالسيدة، وارتكاب الفعل الفاضح.

ضبط المتهم

كانت أجهزة الأمن تلقت بلاغًا من سيدة في العقد الثالث من عمرها اتهمت شابًا بالحرش بها، فانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبفحص الكاميرات ظهر الشاب وهو يلوح للسيدة بيديه بإشارة جنسية فألقت المباحث القبض عليه. وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة، مبررًا جريمته بقوله: "كنت بهزر وهي خدت الموضوع معاكسة".