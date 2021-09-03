«إشارة بذيئة باليد».. تفاصيل تحرش رجل أعمال بسيدة في مصر الجديدة

كانت تشق الطريق مترجلة في أحد شوارع مصر الجديدة قاصدة منزل أسرتها، وفجأة وقفت أمامها سيارة فارهة، وأخرج الشاب الذي كان يقودها رأسه ووجه إليها ألفاظًا خادشة للحياء، وأشار إليها بإشارة جنسية صريحة بيده قبل أن ينطلق بسيارته، أصيبت تلك السيدة بحالة نفسية سيئة بسبب تهجم الشاب الذي تبين لاحقًا بعد القبض عليه أنه رجل أعمال يملك مكتب استيراد وتصدير، فتوجهت إلى قسم شرطة مصر الجديدة وحررت محضرًا بالواقعة ضد المتهم.

إشارة جنسية فاضحة

لم تتمكن سيدة مصر الجديدة من التقاط أرقام اللوحات المرورية الخاصة بسيارة الشاب المتحرش بسبب انطلاقه بسرعة كبيرة بعد التحرش بالسيدة، لكن فريقا أمنيا من مباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، انتقل إلى مكان الحادث، وبمراجعة الكاميرات تبين صحة أقوال سيدة مصر الجديدة، حيث أظهرت الكاميرات واقعة التحرش بالفتاة، وظهر المتهم وهو يشير بيديه بإشارة بذيئة للسيدة وقت وقوفه أمامها بسيارته.

3 كاميرات توثق الجريمة

3 كاميرات أظهرت واقعة التحرش بسيدة مصر الجديدة، وظهر المتهم وهو يوجه إشارات جنسية بذيئة بقصد التحرش بالسيدة التي كانت تسير في طريقها مترجلة على جانب الطريق، وعندما نهرته انطلق مسرعًا بسيارته، وتم تحديد هوية المتهم ومكان اختبائه وألقي القبض عليه، وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة، مدعيًا أنه كان يمزح مع السيدة بسبب «جمالها الشديد»، على حد تعبيره.

«كنت بهزر».. محاولة يائسة من المتهم لتبرئة نفسه

«كنت بهزر ومكنش قصدي التحرش» كلمات وردت على لسان المتحرش بسيدة في مصر الجديدة، وأنه كان يسير بسيارته وعندما لاحظ ما وصفه بـ«شدة جمال السيدة» وجَّه إليه عبارات الإعجاب لكنها نهرته فأشار بيده بتلك الإشارة التي ظهرت في كاميرات المراقبة، فتحفظت أجهزة الأمن على مقاطع الفيديو وأرسلت إلى النيابة التي قررت حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات وتكليف المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.