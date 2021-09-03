القبض على مالك مكتب استيراد وتصدير تحرش بسيدة في مصر الجديدة

ألقت أجهزة الأمن في القاهرة القبض على مالك مكتب استيراد وتصدير بتهمة التحرش بفتاة في مصر الجديدة خلال سيره بسيارته من أمامها، وتعمده توجيه إشارات بذيئة بيديه للفتاة، بعدما تضررت من تصرف المتهم وتوجهت إلى قسم شرطة مصر الجديدة وحررت محضرًا بالواقعة اتهمته خلاله بمعاكستها والتحرش بها.

الفعل الفاضح

بعد بلاغ الفتاة بتعرضها للتحرش تمكنت المباحث من كشف ملابسات واقعة التحرش بسيدة مصر الجديدة، وذلك في إطار جهود كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات بتضررها من أحد الأشخاص، يستقل سيارة لا تعلم أرقام لوحاتها، لقيامه بفعل خادش للحياء أثناء مروره بسيارته أمامها بدائرة القسم، وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات واستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المشار إليها وتبين أنها ملك «صاحب مكتب للاستيراد والتصدير ومقيم بدائرة القسم» وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

رواية المتحرش بسيدة مصر الجديدة

حاول المتهم المتحرش بسيدة مصر الجديدة تبرير جريمته مدعيًا أنه كان يمزح مع السيدة، وذلك في محاولة منه لتحسين صورته، بل للهروب من المسائلة القانونية، لكن كاميرات المراقبة أظهرت المتهم وهو يوجه إشارة جنسية صريحة تتضمن فعلًا خادشًا للحياء، وتمكنت المباحث من تحديد هوية المتهم ومكانه وتوجهت قوة أمنية وألقت القبض عليه وبمواجهته اعترف بتفاصيل الحادث وأنه كان يسير بسيارته وعندما شاهد الفتاة أعجب بجمالها فبدأ في معاكستها لرغبته في التحدث معها.

التحقيق مع المتحرش بسيدة مصر الجديدة

أحيل المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة الفعل الفاضح لسيدة مصر الجديدة، وتحفظت المباحث على كاميرات المراقبة والمقاطع المصورة التي أظهرت المتهم وقت الجريمة، وأرسلت إلى النيابة العامة كونها دليل إدانة صريح ضد المتهم، وتواصل النيابة استجواب المتهم ومواجهته بأدلة الاتهام.