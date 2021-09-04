بالأسماء.. ترقية 25 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 15 مدرسا بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا فى جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل من السيد محمد حامد، ومنال شوقى حسين، ونجاح سيد الشماع، وياسر محمد إبراهيم، وعمرو محمد جوالى، ورضا عبد السميع العرباوى، وعبير عابد أبو زيد بكلية الطب، ومحمد منصور البندارى.

أسماء أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على الترقية

كما منح مجلس جامعة طنطا اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من عبد المحسن محمد بدوى بكلية العلوم، وسهام أحمد عبد الحى، وانتصار أبو الغيط القازح بكلية التمريض، ومنح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد لكل من هيثم إبراهيم حسين، وأحمد عبد العزيز الشرقاوى، وعصام أحمد إبراهيم، ومحمد حسنى فودة، ورشا عادل الخولى، وهبه فؤاد هراس، ونهى محمد الأنور، وهبه إبراهيم لاشين، وأميرة أحمد السعدنى بكلية الطب، وخالد محمد المرابع، وأيمن محمد الطحان، ومحمد صبحى فتحى بكلية العلوم، ومحمد إبراهيم السيد بكلية الزراعة، وسامية محمد حجازى بكلية التمريض.

كما وافق مجلس جامعة طنطا على التعيين فى وظيفة مدرس لكل من مها السيد حسن بكلية الطب، ومصطفى عادل درويش، وعلاء عبد الرحمن عطية بكلية العلوم، ووسام حامد السعدنى بكلية طب الأسنان، ومحمود زكى زيدان في كلية الحقوق، وعبد العزيز أحمد عدس بكلية الهندسة، وأمل أحمد على، وعبير فاروق الفار، ونادية مصطفى السيد، وهناء عاطف البنا، ورقية إبراهيم النجار، وتوحة على السيد، وفايزة محمد سليمان، وأنغام السيد توفيق، وسمر أحمد مقلد بكلية التمريض.