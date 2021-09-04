لو غيرت رأيك.. خطوات تعديل رغبات المرحلة الثانية قبل غلق التسجيل

في آخر أيام تسجيل رغبات المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2021، قد يرغب الكثير من طلاب الثانوية العامة في تعديل الرغبات الخاصة بهم، والتي تمّ تسجيلها مسبقًا على موقع التنسيق فور إتاحة التسجيل لطلاب المرحلة الثانية، والتي بدأت يوم الإثنين الماضي والموافق 30 أغسطس، وتستمر حتى نهاية اليوم السبت الموافق 4 سبتمبر الجاري، ووصل عدد طلاب الثانوية العامة الذين سجلوا في تنسيق المرحلة الثانية إلى 175 ألف طالب حتى يوم الخميس الماضي.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات تعديل رغبات طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات، وفق موقع التنسيق، كالتالي:

خطوات تعديل رغبات المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات

- يدخل الطالب الراغب في تعديل رغبات المرحلة الثانية الخاصة به إلى موقع التنسيق من هنا.

- ثم بعد ذلك يدخل الطالب إلى خدمات تنسيق الثانوية العامة بالضغط على «التسجيل مفتوح للمرحلة الثانية».

- ثم بعد ذلك يدخل الطالب إلى تسجيل الرغبات بالضغط على «اضغط هنا لتسجيل رغبتك».

- ثم تظهر أمام الطالب أيقونة يختار مدار الثانوية العامة من خلالها.

- ثم بعد ذلك تظهر أمام الطالب الصفحة الخاصة ببعض البيانات التي يجب إدخالها وتشمل رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري الموجود على استمارة النجاح التي يتسلمها الطالب من المدرسة عند سحب الملف.

- ثم يعيد الطالب إدخال الرقم التأكّيدي الذي يظهر على أسفل الشاشة في الخانة المخصصة لذلك.

- ثم يضغط الطالب على الخطوة التالية، حتى تظهر أمامه الرغبات الخاصة به والتي سجلها على موقع التنسيق مسبقا.

- ثم بعد ذلك يضعط الطالب على تعديل الرغبات، ليستطيع الطالب بعد ذلك إعادة ترتيب الرغبات الخاصة به.

- وبعد أن ينتهي الطالب من تعديل الرغبات الخاصة به، يضغط على الخطوة التالية، لتظهر أمامه قائمة الرغبات التي قام بتعديلها للتأكد من صحتها ومراجعتها.

- ثم يضغط الطالب على تسجيل حتى يتمّ تسجيل تلك الرغبات على موقع التنسيق.

- وفي حالة رغبة الطالب في طباعة، يضغط على «طباعة».