طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في 5 محافظات تابعة لشركة مصر الوسطى

يبحث 4 ملايين و100 مشترك تابع لنطاق عمل شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء في 5 محافظات بالصعيد، هي (الفيوم - بني سويف - الوادي الجديد - أسيوط - المنيا)، عن الآليات والطرق التي حددتها الشركة للاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء لشهر سبتمبر، خاصة مع تطبيق زيادة شرائح الاستهلاك على فواتير شهر أغسطس الماضي، وبالتزامن مع موجة ارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها البلاد الفترة الماضية، وأدت إلى استهلاك طاقة أعلى في المنازل من خلال تشغيل الأجهزة المنزلية، خاصة أجهزة التكييف لمواجهة حرارة الجو.

تطوير الخدمات المقدمة من موقع شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء على شبكة المعلومات

وأتاحت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء عددًا من الخطوات التي يجب أن يتبعها المشتركون الذين يقعون في نطاق عمل الشركة للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر، خاصة بعد أن قامت بتطويرعدد من الخدمات المقدمة من موقع الشركة على شبكة المعلومات والخاصة بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهريًا، مع إمكانية عرض فاتورتين سابقتين، إضافة إلى نشر ثقافة ترشيد الطاقة وتوعية المشتركين عن الطرق السليمة، فضلًا عن استقبال شكاوى ومقترحات المواطنين لتطوير الخدمة وإدخال المشترك للقراءة عن طريق موقع الشركة أو موقع حماية المستهلك شهريًا.

رابط الاستعلام عن قيمة الاستهلاك الشهرية بالمحافظات الواقعة في نطاق عمل شركة توزيع مصر الوسطى للكهرباء

ويمكن للمشتركين بشركة توزيع مصر الوسطي للكهرباء بالمحافظات الواقعة في نطاق عمل الشركة الاستعلام عن قيمة استهلاك الفاتورة الشهرية من خلال الرابط التالي: http://www.meedco.gov.eg/fatwra1.aspx

خطوات للاستعلام عن قيمة استهلاك الفاتورة الشهرية بشركة توزيع مصر الوسطى للكهرباء

وحددت شركة توزيع مصر الوسطي للكهرباء عددا من الخطوات التي يجب أن يتبعها المشتركون للاستعلام عن قيمة استهلاك الفاتورة الشهرية للمحافظات الواقعة في نطاق عمل الشركة، وهي:

- اختيار القطاع التابع له (القطاع هو المحافظة التي تتواجد بها منزلك أو نشاطك).

- اختيار الفرع التابع لك، وهو مكتوب على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى (الفرع هي المدينة أو المركز التي يتواجد بها منزلك أو نشاطك).

- كتابة رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام.

- الضغط على «إظهار الفاتورة»، وحينها ستظهر آخر فاتورة كهرباء وفاتورتان سابقتان، ويمكن استعراضهما بالسهم يمين «فاتورة سابقة»، والرجوع للفاتورة الأخيرة بالسهم شمال «فاتورة تالية».

- إذا لم تظهر لك فاتورة حاول التأكد من إدخال الفرع صحيح، وكذلك رقم الاشتراك، كما هو موضح سابقاً من الفاتورة الأخيرة، أو الفواتير السابقة وحاول كتابتها مرة أخرى.

- يمكنك أيضا الاستعلام من جديد.