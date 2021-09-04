إحالة المتهمين بهتك عرض 3 أطفال بجزيرة «الديسمي» للجنايات

أحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية، تحت إشراف المستشار يحيى الزارع المحامي العام لنيابة جنوب الجيزة، صباح اليوم، 3 متهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بهتك عرض 3 أطفال بجزيرة الديسمي في الصف.

تفاصيل التحقيقات

جاء في نص أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، أن المتهمين خطفوا المجني عليهم، بأن التقى بهم الأول بالقرب من مسكنهم واصطحبهم بقاربه بزعم معاونتهم له في أعمال الصيد وتوجه بهم لمكان مهجور، حيث تواجد المتهمان الثاني والثالث فأقصوهم بعيدا عن بيئتهم الآمنة.

ووفقا لنص الإحالة، دلت تحريات معاون مباحث مركز شرطة الصف أن تحرياته السرية أكدت صحة الواقعة، بقيام المتهم الأول باستدراج المتهمين إلى أحد الأماكن الخالية من السكان حيث تواجد باقي المتهمين، مستخدما قاربه ثم هتك المتهمون جميعا عرض المجني عليهم.

أحد الضحايا يكشف تفاصيل الواقعة

قال أحد الأطفال المجني عليهم في تحقيقات النيابة إن المتهم الأول طلب منه إحضار بعض من معارفه للعمل معه بالصيد فأخبر المجني عليهما الثاني والثالث وتقابلا معه وتوجها إلى جزيرة الديسمي مستخدمين قارب المتهم الأول حيث تواجد المتهمون الثاني والثالث، ثم فاجأهم المتهمون بتهديدهم بالإيذاء ما لم يستجيبوا لرغباتهم.

بداية الواقعة

قبل شهرين، باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وقررت حبس المتهمين المقبوض عليهم، وعرض الضحايا على الطب الشرعي.

وعقب تلقي تقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث النهائية، أصدرت النيابة قرارا بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.