الصحة توضح أعراض الإصابة بفيروس كورونا دلتا للأطفال

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إن أعراض الإصابة بفيروس كورونا دلتا للأطفال تتشابه مع اعراض دلتا للكبار والتى تبدأ باحتقان وارتفاع فى درجة الحرارة وسيلان في الأنف والشعور بالتعب والإرهاق والصداع وعدم القدرة على الحركة، موضحا أنه لم يثبت أن متحور دلتا بلس الأشرس بل أنه الأسرع فى الانتشار ويجب الرجوع مرة أخرى والالتزام بالتدابير الصحية للوقاية من الإصابة بالفيروس وعدم التهاون فى التعامل معه.

أعراض الإصابة بفيروس كورونا دلتا للأطفال

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي، فى تصريح لـ«الوطن»، أنه فى حال إصابة الطفل وظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا دلتا بلس لابد من تخصيص غرفة لعزله والعمل على التهوية الجيدة والاهتمام بالسوائل لتقوية الجهاز المناعى، لافتا إلى أن متحور دلتا هو جزء من فيروس كورونا ولا يجب الخوف أو القلق بشأن أنه متحور حيث أن التحورات أمر طبيعى ومتوقع وما علينا إلا اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة فقط.

أهمية التطعيمات لمواجهة فيروس كورونا

وعن موقف اللقاحات، أكد عبدالفتاح أهمية التطعيمات فى مواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، قائلا: «إن اللقاحات لا تمنع من الإصابة بالفيروس ولكنها تخف من حدة الأعراض وتجعلها من بسيطة لمتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة فضلا عن أنها تخفف من الضغط على المنظومة الصحية».

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، خروج 651 متعافي من فيروس كورونا من مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية ليصل إجمالى المتعافين إلى 240976 حتى اليوم، مشيرة إلى التوقعات بزيادة أعداد مصابي فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، مؤكدة ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية التى من أهمها ارتداء الكمامات والحرص على التباعد والمداومة على غسيل اليدين.