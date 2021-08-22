«تضامن الدقهلية»: مؤسسات المجتمع المدني لها دور كبير في «حياة كريمة»

قال الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، إن مؤسسات المجتمع المدني لها دور كبير بالمشروع القومي «حياة كريمة» وبدون مؤسسات المجتمع المدني لم تكن هناك إمكانية لتنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن لمؤسسات المجتمع المدني دور كبير في الشراكة مع المؤسسات الحكومية، وهو الأمر الذي كان واضحا بصورة محترمة للغاية في محافظة الدقهلية، وخاصة في قوافل الخير، فالجمعيات الأهلية كيان مدني ومشهر وتشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعي، أي أنها مؤسسات شرعية، وبالتالي كان دمجها في المبادرات القومية أمر مهم للغاية، والتواصل معهم يجري بسهولة واستجابة كبيرة وعلى أعلى مستوى.

التضامن الاجتماعي تعي أهمية وضرورة الاهتمام بالمرأة الريفية

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، خلال حديثه مع الإعلاميين باسم طبانة وآية لطفي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز» أن وزارة التضامن الاجتماعي كانت واعية للغاية لأهمية وضرورة الاهتمام بالمرأة الريفية، وجرى تنفيذ مشروع «الرائدات الريفيات»، والرائدة الريفية تكون قريبة من المرأة المصرية، وقادرة على دخول منازل السيدات الريفيات وتوصيل أي فكرة لهن، وتكون قادرة على الإقناع، وهي فكرة جيدة للغاية وأثبتت نجاحها في المجتمع المحلي وأصبح للرائدة الريفية دور كبير في المجتمع القروي والمحلي.

عمل الرائدة الريفية كان تطوعيا في البداية

وشرح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، أن عمل الرائدة الريفية كان تطوعيا في البداية، وتجرى مقابلات لهن لتحديد ما إذا كانت المتقدمة لهذا العمل التطوعي تستطيع القيام بالمهمة المطلوبة أم لا، مشيرا إلى أنه حاليا يجري صرف مكافآت مالية للرائدات الريفيات من وزارة التضامن الاجتماعي.