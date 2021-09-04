الحكومة تنفي توزيع زيت مستعمل معاد تدويره ضمن السلع التموينية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما نشر على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تداول عبوات زيت مستعمل معاد تدويره وتوزيعه على المواطنين ضمن السلع التموينية.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكّدةً أنَّه لا صحة لتداول عبوات زيت مستعمل معاد تدويره وتوزيعه على المواطنين ضمن السلع التموينية، وأنَّه لا توجد أي زيوت معادة التدوير ضمن السلع التموينية في المجمعات الاستهلاكية أو محال البقالة التموينية أو فروع جمعيتي، وأن جميع السلع التموينية آمنة وسليمة ومطابقة للمواصفات القياسية.

«التموين»: جميع السلع التموينية آمنة وسليمة ومطابقة للمواصفات القياسية

وشددت وزارة التموين، على جودة زيوت الطعام التي تنتجها سواء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أو المتعاقدة مع الوزارة، حيث تلتزم تلك الشركات بالشروط والمواصفات القياسية الخاصة بنسب التكرير واللون والرائحة المعتمدة لإنتاج زيت الطعام، كما تخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية الخاصة بالسلع، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حال رصد أي مخالفة.

صرف 28 سلعة ضمن المقررات التموينية على رأسها السلع الأساسية

وفي سياق متصل، يتمّ صرف نحو 28 سلعة ضمن المقررات التموينية على رأسها السلع الأساسية (الزيت، السكر، الأرز، المكرونة)، فضلاً عن ضخ جميع السلع الغذائية واللحوم المجمدة والطازجة والدواجن والخضر والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني rumors@idsc.net.eg.