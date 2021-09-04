مبلغ باختفائها.. العثور على جثة طفلة مذبوحة في سوهاج

عثر أهالي قرية الصوامعة شرق دائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج، على جثة طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات بها جرح ذبحي بالرقبة، بعد أن حرر والدها محضرا باختفائها منذ يومين، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتبين أن الطفلة بها جرح ذبحي بالرقبة.

النيابة العامة تتولى التحقيق

انتقلت النيابة العامة إلى مكان الواقعة وأجرت معاينة للجثة، وأمرت بنقلها إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي، وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وكلفت المباحث بالتحري في الواقعة وضبط مرتكبيها.

وكانت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بسوهاج قد تلقت بلاغا بعثور الأهالي علي جثة طفلة «ا. م. ع» 10 سنوات، تقيم قرية الصوامعة شرق، وتم الدفع بسيارة إسعاف لمكان الحادث، وبإخطار الشرطة انتقل مأمور وضباط مباحث مركز أخميم، وأخطر اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، وتبين من التحريات إصابة الطفلة بجرح ذبحي بالرقبة، وأنه مبلغ باختفائها منذ يومين.

وأمر مدير أمن سوهاج، بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد محمد زين، مدير المباحث الجنائية، وبمشاركة فرع بحث الشرق بقيادة العقيد عمرو أبوبكر، مفتش المباحث الجنائية، وضباط مباحث أخميم بقيادة الرائد إبراهيم صقر، رئيس مباحث مركز أخميم.

وتجري عملية بحث مكثفة من خلال تتبع خط سير الطفلة، وفحص كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، وتجنيد المصادر السرية، وفحص الخلافات الأسرية للوصول إلى مرتكبي الواقعة، وتحرر المحضر اللازم للواقعة.