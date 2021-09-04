5 سيارات من كيا تحتل تصنيفات «JD Power 2021»

حصل عدد كبير من سيارات «كيا» على المرتبة الأولى أكثر من أي صانع سيارات آخر، وفقًا لدراسة الجودة الأولية الأمريكية JD Power 2021، حيث قدمت خمس سيارات كيا أفضل أداء في فئتها: «فورتي»، وسيارة «سيدونا» ميني فان، وسيارة سبورتاج، وسيارة سول، وسيارة وتيلورايد.

ويمثل عام 2021 ثلاثة انتصارات متتالية لـسيارة «فورتي» و«سيدونا» بينما احتلت «سول» للعام الثاني على التوالي المرتبة الأولى.

وقال شون يون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كيا أمريكا الشمالية: «إن احتلال المرتبة الأولى في القطاعات أكثر من أي علامة تجارية أخرى في الصناعة هو شهادة على تصميم وهندسة منتجات كيا كمركبات ذات مستوى عالمي، وهذه النماذج الخمسة هي تجسيد لتركيز كيا على الجودة ورضا العملاء في هذا السوق الذي يتسم بالتنافسية المتزايدة وسريع التطور».

وحللت دراسة JD Power السنوية الردود من 110827 مستجيبًا فيما يتعلق بـ177 معيارًا للمركبة، وتم تقييم السيارات بناءً على تجربة القيادة وأداء المحرك وناقل الحركة ومجموعة واسعة من مشكلات الجودة كما ذكر أصحابها.

وتعتبر JD Power هي شركة أمريكية لتحليل البيانات الخاصة بالسياارت بنائ على تقييم المستهلكين من خلال وضع العديد من المعايير القياسية للسيارات وتم تأسيسها عام 1968، وتواصل الشركة، تقديم أعلى استطلاعات جودة السيارات، حيث تم الاعتراف بها كواحدة من أفضل 100 علامة تجارية عالمية.

وتعمل كيا، كـ«شريك رسمي للسيارات» لـNBA، وتقدم مجموعة كاملة من المركبات المباعة من خلال شبكة تضم أكثر من 750 تاجرًا في الولايات المتحدة، بما في ذلك سيارات الدفع الرباعي المجمعة في أمريكا.

وتخطط شركة كيا، لتقديم 11 منتجًا كهربائيًا على مستوى العالم بحلول عام 2026 بموجب خطة الشركة S التي ستحول كيا إلى شركة تنقل مستدام.