كيا تكشف عن صور تشويقية للنسخة الأوروبية من سبورتاج 2022

كشفت شركة كيا العالمية عن شكل النسخة الأوربية من سيارة «كيا سبورتاج» الجديدة 2022 والتي سيتم طرحها في السوق المصري مع بداية العام القادم.

يذكر أن شركة كيا الكورية قد كشفت منذ ميا يقرب من شهرين عن الجيل الجديد من سيارة كيا سبورتاج 2022، ويرجع تاريخ سيارة كيا سبوتاج التي تنتمي لفئة السيارات الـSUV لعام 1993.

وقد أعلنت الشركة الكورية عن مواصات المسخة العادية من كيا سبوتاج، لتكشف الأن عن الشكل المخصص للنسخة الأووربية.

بينما كشفت الصور عن أن السيارة من الجهة الأمامية يظل كمظهر النسخة العالمية، إلا أن التغير سيظهر في جانب السيارة، حيث تشير الصور إلى أن الطراز «تالاوربي» سيكون بحجم أصغر من الحجم العالمية في ناحية الزجاج، وستدمج الشركة نوافذ الباب الخلفي، مع الزجاج الأمامي.

كما تم تقليص قاعدة العجلات في النسخة الأوروبية، حيث يبلغ طول كيا سبورتاج 4660 ملم وقاعدة عجلات 2755 ملم النسخة العالمية، وستكون النسخة الأوروبية أقل من النسخة العالمية بأرقام قليلة، وسيكون نفس الارتفاع والطول في النسختين.

وستأتي السيارة بمحرك سعة 1.6 لتر مع شاحن تربو ومحرك كهربائي وبطارية ليثيوم أيون بوليمر بقوة 13.8 كيلو وات، حيث سيتم عرض السيارة في مينونخ الشهر المقبل بعد الكشف عنها على الإنترنت المقرر في الأول من سبتمبر.

وتواصل الشركة، تقديم أعلى استطلاعات جودة السيارات، حيث تم الاعتراف بها كواحدة من أفضل 100 علامة تجارية عالمية.

وتعمل كيا، كـ«شريك رسمي للسيارات» لـNBA، وتقدم مجموعة كاملة من المركبات المباعة من خلال شبكة تضم أكثر من 750 تاجرًا في الولايات المتحدة، بما في ذلك سيارات الدفع الرباعي المجمعة في أمريكا.

وتخطط شركة كيا، لتقديم 11 منتجًا كهربائيًا على مستوى العالم بحلول عام 2026 بموجب خطة الشركة S التي ستحول كيا إلى شركة تنقل مستدام.