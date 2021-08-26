مواصفات وأسعار كيا سبورتاج 2022.. «تتوافر بـ5 فئات»

منذ بداية النصف الثاني من العام الحالي 2021 بدأت العديد من الشركات، طرح السيارات الجديدة موديل 2022، داخل السوق المصري، مع زيادة كبيرة في أسعار السيارت الجديدة التي يتم طرحها بالسوق، حيث يأتى من أبرز تلك الشركات التي قامت بطرح الموديلات الجديدة شركة كيا وذلك بطرحها الجيل الجديد من سوبرتاج 2022.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية قائمة أسعار فئات كيا سبورتاج موديل 2022 بعد الزيادة السعرية الأخيرة، مع أهم المواصفات والتجهيزات الخاصة بالسيارة.

- تتوافر السيارة ضمن قائمة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتأتي بـ 5 فئات مختلفة التجهيزات.

الفئة الأولى بسعر 414.900 جنيه، والفئة الثانية بسعر 459.900 جنيه، والفئة الثالثة بسعر 494.900 جنيه، والفئة الرابعة بسعر 534.900 جنيه، والفئة الخامسة بسعر 539.900 جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 140 حصانًا، وعزم دوران يصل إلى 161 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ ساعة في غضون 11.1 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كيلومتر/ ساعة.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تأتي السيارة بأبعاد (4485 ملم طول، و1855 ملم عرض، و1635 ملم ارتفاع).

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 173 ملم، ويصل طول قاعدة العجلات 2670 ملم.

- تأتي السيارة مزودة بعدة تجهيزات من بينها: وسائد هوائية للحماية من مخاطر الحوادث، بالإضافة إلى نظام فرامل ABS المانعة للانغلاق وبرنامج ESP للتوازن الإلكتروني، ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، إطارات رياضية عريضة مقاس 17 بوصة، و19 لأعلى فئة».