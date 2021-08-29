تنسيق كلية الإعلام جامعة المنوفية لعام 2021 والأوراق المطلوبة للتقديم

بعد الانخفاض الكبير الذي شهده القبول في الحد الأدنى بالجامعات هذا العام، لقي البحث عن تنسيق الكليات بمحافظات الجمهورية، إقبالا كبيرا على مدار الساعات القليلة الماضية.

ويبحث طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنوفية، عن تنسيق كلية الإعلام جامعة المنوفية لعام 2021، إذ تعتبر الإعلام من كليات تنسيق المرحلة الأولى.

مصاريف كلية الإعلام جامعة المنوفية 2021

ووفقًا لما أعلنته الكلية عبر موقعها الرسمي العام الماضي، يمكن للطالب دفع المصروفات بقيمة (450 جنيها) نقدا في الكلية أثناء تقديم الأوراق.

تنسيق كلية الإعلام جامعة المنوفية لعام 2021

وحسب ما أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وصل تنسيق كلية الإعلام جامعة المنوفية لعام 2021، إلى 336 درجة، بنسبة 81.9%.

عنوان كلية الإعلام جامعة المنوفية

ويقع المبنى الخاص بالكلية، في شارع الدكتور مصطفى النجار، قسم شبين الكوم.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الإعلام جامعة المنوفية لعام 2021

وبحسب العام الماضي، يوجد مجموعة من الأوراق المطلوبة للتقديم في الكلية، وهي:

- صورة شخصية.

- صورة من البطاقة الشخصية، وإذا لم توجد فيمكن استبدالها بصورة من شهادة الميلاد.

- صورة من رقم الجلوس مختوما من المدرسة التابع لها الطالب.

- صورة من حجز الطالب لأداء القدرات عبر الإنترنت.

أقسام كلية الإعلام جامعة المنوفية

وتنقسم الكلية إلى 3 أقسام، كما يلي:

- قسم الاتصال التسويقي المتكامل.

- قسم الصحافة المطبوعة والإلكترونية.

- قسم الإذاعة والتليفزيون.

المعامل والوحدات الخدمية في كلية الإعلام جامعة المنوفية

- استوديو وكنترول التليفزيون.

- استوديو وكنترول الإذاعة.

- معامل الجرافيك.

- معامل الصوتيات.

نظام الدراسة في كلية الإعلام جامعة المنوفية

تقوم الدراسة في الكلية على نظام الساعات المعتمدة، ومدة الدراسة 8 فصول دراسية بواقع فصلين دراسيين رئيسيين في العام، مدة الفصل الدراسي الواحد 15 أسبوعًا دراسيًا، إضافة إلى أسبوعين للامتحانات.