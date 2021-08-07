بدأت اليوم اختبارات القدرات لكليات الإعلام 2021 وسط تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية وإلزامهم بارتداء الكمامة الطبية، لذلك ترصد «الوطن» في السطور التالية كل ما تريد معرفتة عن اختبار قدرات كلية الإعلام 2021 والأوراق المطلوبة لطلاب الصف الثالث الثالنوي.

اختبار قدرات كلية الإعلام 2021

وتتمثلت الاختبارت في الآتي:

- مدى إجادة الطالب للغة الأجنبية باعتبار أن الإعلامي لابد وأن يلم باللغة.

- مدى معرفة الطالب بأوضاع البلد والمنطقة التي تعيش فيها والعالم من حوله.

- مدى إلمامه ببعض المصطلحات والمعلومات في مجال الإعلام.

تعرف على الأوراق المطلوبة لأداء اختبار قدرات كلية الإعلام 2021:

- رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة.

- صورة شخصية للطالب.

- إيصال الدفع الدال على السداد.

- الاستمارة الخاصة بموقع التنسيق.

التسجيل في اختبار قدرات كلية الإعلام

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على أن التسجيل لاختبارات قدرات كلية الإعلام يتم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، مشددة على ضرورة اتباع الخطوات بطريقة صحيحة.

أماكن اختبارات قدرات كليات الإعلام

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أن امتحان اختبارات قدرات كليات الإعلام هي في محافظة القاهرة والجيزة والفيوم والقليوبية والإسكندرية ومطروح وغرب شبرا الخيمة وشبين القناطر والخانكة وقليوب والقناطر الخيرية وشرق شبرا الخيمة والعبور والخصوص.

اختبار قدرات كلية الإعلام 2021

قالت وزارة التعليم العالي، إن الهدف من اختبار قدرات كلية الإعلام 2021، هو اختيار الطلاب الذين تؤهلهم قدراتهم ومعارفهم لدراسة الإعلام بما يضمن لهم التفوق الدراسي والمهني وتنمية المهارات اللازمة للعمل في المؤسسات الإعلامية المختلفة، مؤكدة على أن هذه الاختبارات ترشد الطالب إلى طريق التخصص الصحيح بناء على ما لديه من مهارات أو معارف حتى لا يكون اختيار التخصص الدراسي مبنيًا على اعتبارات لا تضمن له النجاح أو التفوق في المجال الذي يريده.