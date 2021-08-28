توقعات تنسيق كلية الإعلام 2021.. 84% لشعبة أدبي  

يترقب طلاب الشعبة الأدبية من خريجي الثانوية العامة 2021، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، ويتزايد بحثهم عن توقعات تنسيق كلية الإعلام 2021 التي تعد واحدة من كليات القمة ويرغب طلاب الشعبة الأدبية والعلمية للالتحاق بها.

وينتظر طلاب الثانوية العامة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، المقرر أن تُعلن عقب المؤتمر الصحفي لوزارة التعليم العالي، غدا الأحد، لمعرفة تنسيق كليات الإعلام 2021، ومن المتوقع أن يكون الحد الأدنى لتنسيق كلية الإعلام 84% للعام الحالي.

وترصد «الوطن» في السطور التالية كليات الإعلام المتاحة في الجامعات الحكومية:

وتشير التوقعات إلى أن هناك انخفاض حاد ستشهده كليات الإعلام للعام الدراسي المقبل.

«كلية الإعلام جامعة القاهرة»

تعد كلية الإعلام جامعة القاهرة من أقدم وأعرق كليات الإعلام ليس في مصر فحسب بل في الوطن العربي، وهي كلية حاصلة على الاعتماد والجودة، وتعتمد في دراستها على نظام الساعات المعتمدة.

وتشمل الأقسام داخل الكلية:

- قسم الصحافة.

- قسم الإذاعة والتفليزيون.

- قسم العلاقات العامة والإعلان.

- قسم الشعبة الإنجليزية.

كلية الإعلام جامعة بني سويف

ثاني كليات الإعلام داخل الجامعات الحكومية، وتتميز بوجود الأستديوهات الإذاعية والمرئية، بالإضافة إلى معامل الصحافة المختلفة لتدريب الطلاب.

أقسام كلية الإعلام جامعة بني سويف:

- قسم الصحافة.

- قسم الإذاعة والتليفزيون.

- قسم العلاقات العامة والإعلان.

- قسم الشعبة الإنجليزية.

كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بالسويس

- أقسام الكلية

- الصحافة والنشر الرقمي.

- الإذاعة والتليفزيون.

- الاتصالات التسويقية المتكاملة.

كلية الإعلام جامعة جنوب الوادي

يوجد بها أربع أقسام:

- قسم الصحافة.

- قسم الإذاعة والتليفزيون.

- قسم العلاقات العامة والإعلان.

- قسم الإعلام الإلكتروني.

كلية الإعلام جامعة المنوفية:

تعد أحدث كليات الإعلام التي نشأت مؤخرًا، وقبلت العام الماضي أول دفعة بالكلية.

وتضم الكلية ثلاثة أقسام:

- قسم الاتصال التسويقي المتكامل.

- قسم الصحافة المطبوعة والإلكترونية.

- قسم الإذاعة والتلفزيون.