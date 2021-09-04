أماكن استخراج شهادة معتمدة لتطعيم كورونا.. تعرف عليها

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن أماكن استخراج شهادة تطعيم كورونا معتمدة، مشيرة إلى أن هناك رسوم تُدفع لاستخراج هذه الشهادة بواقع 100 جنيه للمصريين، و10 دولارات للأجانب المقيمين في مصر.

وشددت الوزارة على أن هذه الشهادات لن يتم الحصول عليها إلا بعد تلقي لقاح كورونا من خلال وزارة الصحة والسكان، سواء جرعتين، أو جرعة واحدة إذا كان اللقاح «جونسون أند جونسون» من خلال 126 مكتبا لاستخراج شهادة تطعيم كورونا معتمدة.

أماكن استخراج شهادة تطعيم كورونا معتمدة للمسافرين

وأكدت الوزارة تخصيص مراكز لتلقي لقاح كورونا للمسافرين، وهذه المراكز مجهزة بجميع المستلزمات الخاصة بتسجيل البيانات واستخراج الشهادات الموثقة للحاصلين على اللقاح، وتحمل رمز الاستجابة السريع (QR CODE) منعًا للغش أو التزوير، وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن لقاحات كورونا وقالت جميعها فعالة وآمنة ومجانية للمصريين وغير المصريين المقيمين في مصر .

أماكن استخراج شهادة تطعيم كورونا معتمدة.. الأعراض الجانبية بسيطة

وناشدت وزارة الصحة المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل علي موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى، والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين بنهاية العام الجاري ، استعدادا لأي موجة ومواجهتها.

وأكدت الوزارة، أن الأعراض الجانبية للقاح بسيطة وتزول في غضون يومين، مثل ارتفاع درجة الحرارة أو احمرار موضع التطعيم، أو حكة بسيطة أو تنميل في العضلات.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد في مصر، حيث وصلت إلى 82% داخل مستشفيات العزل الصحي علي مستوى محافظات الجمهورية بعد إعلان الوزارة أمس خروج 651 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 240976 حتى اليوم.