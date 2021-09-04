وزير الأوقاف: الغش في الامتحانات خيانة للوطن

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الغش في الامتحانات حرام شرعا وكل من يسمح به خيانة للوطن، مضيفا في ندوة بناء الوعي وأثره في استقرار الدول، أن الغش في الامتحانات من أخطر الأمور.

ونظمت وزارة الأوقاف، الندوة، اليوم السبت، في القاعة الرئيسية بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر.

الأعلى للإعلام: لدينا استراتيجية لبناء الوعي الصحيح

من جانبه، قال صالح الصالحي، وكيل المجلس الأعلى للإعلام نيابة عن كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن هناك تنسيقًا وتعاونَا بين المجلس ووزارة الأوقاف لتبنى استراتيجية مشتركة لبناء وعى المواطن المصري في ظل تحديات تواجه المواطن المصري في الداخل والخارج.

وأضاف وكيل المجلس الأعلى للإعلام، خلال كلمته في ندوة بناء الوعي وأثره في استقرار الدول»، أن رسالة الإسلام جاءت لنشر الوعي الصحيح في حياة البشر، حيث كان النبي يحث الناس على بناء الوعي.

دور الإعلام في تشكيل الرأي العام

وأوضح «الصالحي» أن الوعى هو بداية النور الحقيقي للأمة، مؤكدا على دور الأئمة والواعظات في بناء الوعى المجتمعي لما يتمتعون به من ثقة من قبل المواطنين، مؤكدًا أن الإعلام يلعب دور حيويا في توسيع آفاق الفهم، حيث تساهم وسائل الإعلام على تنمية القيم الديمقراطية وتشكيل الرأي العام في مواجهة الأفكار المغلوطة بالاعتماد على كافة التكنولوجيات الحديثة.

وأشار إلى الدور الذى تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي التى تتخذها الجماعات منصة لبث الأفكار المتطرفة والشائعات ونشر الكراهية والتحريض على الفوضى، لافتًا إلى ضرورة تشكيل الوعى لدى الشباب تجاه وتنظيمها حتى لا تصبح وسائل هدامة لأفكار شبابنا.

تحصين الطلاب ضد الأفكار المتطرفة

من جانبه، قال الدكتور محمود فؤاد، مستشار التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة في عمل مستمر في بناء وعيه المستنير، مشيرًا إلى تكثيف التعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة وعلى رأسها الأوقاف؛ لتحصين الطلاب ضد الأفكار المتطرفة.