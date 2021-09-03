وزير الأوقاف : حياة كريمة تطبيق علمي للسلام والأمن الاجتماعي

أكد الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تعنى بتحسين أحوال الحياة المعيشية للمواطنين في المناطق الأولى بالرعاية، هي تحقيق وتطبيق عملي للسلام والأمن الإجتماعي الذي لا يتحقق إلا بالتكافل والتراحم، موجهاً الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لرعايته واهتمامه بتحسين أحوال الأئمة الدعوية والمالية للمضي قدما نحو نشر تعاليم الإسلام السمحة والفكر المعتدل .

وزير الأوقاف يلتقي الأئمة بمحافظة الشرقية

جاء ذلك خلال لقاء وزير الأوقاف والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لقاءًا بعددٍ من الأئمة ورجال الدعوة الإسلامية بالمحافظة، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

بدأ اللقاء بترحيب محافظ الشرقية بوزير الأوقاف حيث أعرب المحافظ عن إمتنانه لحرص وزير الأوقاف على مشاركة أبناء الشرقية إحتفالاتهم بالعيد القومي للمحافظة الذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، وآداء صلاة الجمعة بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق وسط الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات والأوبئة.

وأشاد المحافظ بجهود أئمة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي وتعاليم الدين السمحه والدعم الدائم والمستمر الذي توليه الوزارة لإعمار وتجديد المساجد وإقامة الصروح الإسلامية وتحسين الأحوال المادية والعلمية للائمة لإظهار صورة رجل الدين بالشكل الأمثل.

جمعة: الوزارة ماضية بقوة في تنفيذ برامج التدريب والتأهيل المستمر للائمة والدعاة

وخلال اللقاء أضاف وزير الأوقاف، أن الوزارة ماضية بقوة في تنفيذ برامج التدريب والتأهيل المستمر للائمة والدعاة، لتكوين جيل متميز ومستنير قادرًا على قيادة رأي ديني عام منضبط يراعي فقه الواقع ومستجداته في ضوء ثوابت الشرع الحنيف وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية بالتعاون مع أكاديمية الأوقاف الدولية والمؤسسات المعنية ببناء الوعي.

وأوضح وزير الأوقاف أن شعار وزارة الأوقاف في المرحلة الراهنة هو بناء الوعي والإنسان المصري والإجتهاد في طلب العلم والانضباط في العمل لمواجهة الفكر المتطرف وبناء العقل وتشكيل الوعي للمساهمة في بناء الوطن وتقدمه.

وقال وزير الأوقاف إن الوزارة لن تألوا جهداً حتى تقضي على التشدد مثلما تمكنت من قبل من منع الجماعات المتطرفة من السيطرة على المساجد ، لافتاً إلى أن الوزارة سوف تكثف خلال المرحلة المقبلة من الدورات التدريبية المتقدمة والقوافل الدعوية وعلى نطاق واسع في كافة القرى والمدن والعمل علي الوفاء بالدور الإجتماعي الذي تؤديه للنهوض بمستوى الأسر الأولى بالرعاية.

وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف على أهمية تنفيذ الدورات التدريبية لأئمة ودعاه الشرقية واطلاعهم علي كافة فروع العلم والمعرفة والسوشيال ميديا والتحول الرقمي ونشر الفكر الوسطي المستنير وتضييق الفضاء الالكتروني علي المتشددين لحماية النشء والحفاظ على الهوية الدينية وترسيخ قيم المواطنة.

وقدم وزير الأوقاف الشكر لمحافظ الشرقية على مجهوداته الداعمة لمديرية أوقاف الشرقية للإستمرار في أداء رسالتها السامية لنشر تعاليم صحيح الدين ، مهنئاً أبناء المحافظة بعيدهم القومي وداعياً المولي عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استقبل الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف ، 'و محمد سعفان وزير القوى العاملة ، والأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بمكتبه بالديوان العام وذلك في إطار زيارتهم لمحافظة الشرقية للمشاركة في إحتفالات المحافظة بعيدها القومي.

حضر الإستقبال الأستاذ الدكتور عثمان شعلان رئس جامعة الزقازيق والدكتور احمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء محمد والي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية واللواء مهندس يسري الديب رئيس هيئة الأبنية التعليمية والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطني للتنمية المحلية والمستشار مدحت الغمراوي وكيل وزارة القوى العامله والشيخ مجدي بدران وكيل وزاره الأوقاف والأستاذ أحمد عبد الهادي وكيل مديرية القوي العاملة والدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف والمهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأوضح محافظ الشرقية أن هذه الزيارة تأتي ضمن فعاليات إحتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام ذكري وقفه الزعيم احمد عرابي ابن قرية هرية رزنه التابعة لرئاسة مركز الزقازيق أمام الخديوي توفيق عارضاً مطالب الأمة لتحيا حياه كريمة.

وأدى وزيري الأوقاف والقوي العاملة ومفتي الجمهورية ومحافظ الشرقية صلاة الجمعة بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق والتي نقلت علي الهواء مباشرة عبر شاشات التلفزيون المصري وذلك وسط الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة.