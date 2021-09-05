احتراق كابينتي كهرباء بسبب القمامة في شبرا الخيمة

أمر زياد الباسل مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بندب المعمل الجنائي لفحص حريق شب في تراكمات للقمامة بشارع ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بدائرة حي شرق شبرا، ما أدى إلى احتراق كابينتي كهرباء دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظا على الأرواح.

تفاصيل حريق كابينتي كهرباء بشبرا الخيمة

وتلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد أحمد سالم مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بنشوب حريق في تراكمات للقمامة بشارع ترعة الإسماعيلية بجوار شركة النشا والجلوكوز بشبرا الخيمة، ما أدى إلى احتراق كابينتي كهرباء بمحيط المنطقة التابعة بمسطرد.

وانتقلت على الفور الأجهزة التنفيذية والأمنية بشبرا الخيمة وقوات الحماية المدنية ومسؤولو قطاع الكهرباء، وتم الدفع بـ8 سيارات إطفاء وسيارتي إسعاف للسيطرة على الحريق، وكذلك فريق طوارئ كهرباء بهتيم لفصل التيار الكهربائي عن منطقة مسطرد للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل والشركات والمصانع والورش المجاورة بالمنطقة، وفصل التيار الكهربائى عن المناطق السكنية والصناعية التي تخدمها كبائن الكهرباء المحترقة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بسرعة المعاينة والتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها.

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من الشوارع

في سياق آخر، شنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة، برئاسة اللواء هشام رفعت، حملة مكبرة للمرور فى الشوارع والطرق والميادين لتحريرها من الإشغالات والتعديات على حرم الطرق والشوارع، لتسيير حركة المرور وراحة المواطنين وفرض هيبة الدولة على الجميع دون وساطة أو محسوبية.

وأسفرت الحملة عن رفع عشرات الاشغالات من الشوارع والطرق، وضبط افتتاح أنشطة تجارية بشارع 135 دون الحصول على تراخيص من المحافظة، والتسبب في إحداث إشغالات تعطل حركة المرور وسير المواطنين، فضلا عن ضبط مقهى مخالف بشارع ترعة الشابوري بشبرا الخيمة.