حالة الطقس غدًا ودرجات الحرارة المتوقعة الأحد 5-9-2021 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صادر قبل قليل، حالة الطقس غدًا على البلاد، إذ من المتوقع أن يسود نهارًا طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدًا

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد أنّ البلاد تشهد ليلًا طقسًا معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، ومن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

كما تتكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وسرعان ما تتلاشى في السابعة صباحًا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويقول الخبراء إنّ حالة البحر المتوسط معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فمعتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

القاهرة 33 25

الإسكندرية 30 25

وادي النطرون 34 25

طنطا 34 24

شبين الكوم 34 26

دمنهور 33 24

بلطيم 30 24

مطروح 29 24

السلوم 30 22

سيوة 34 20

بورسعيد 31 26

دمياط 31 26

الزقازيق 34 26

المنصورة 33 25

الإسماعيلية 34 24

السويس 33 25

العريش 31 25

رفح 30 24

رأس سدر 34 24

نخل 33 18

نويبع 36 28

طابا 34 25

كاترين 36 22

الطور 34 26

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 37 28

مرسى علم 36 28

الفيوم 34 25

بني سويف 34 25

المنيا 35 22

أسيوط 36 23

سوهاج 37 23

قنا 41 26

الأقصر 42 26

أسوان 42 30

إدفو 42 30

أبو سمبل 42 31

الوادي الجديد 39 27

شلاتين 41 28

أبو رماد 41 28

حلايب 38 27

رأس حدربة 36 26.