شروط الالتحاق بالتعليم المفتوح والكليات المتاحة بجامعة الإسكندرية 2021

يتيح نظام التعليم المفتوح في جامعة الإسكندرية الفرصة لتحقيق تطلعات العديد من الذين يرغبون في تطوير مستواهم الثقافي والتعليمي، حيث يعتمد على مبدأ حرية اختيار البرامج والدورات التدريبية في الوقت والمكان المناسبين.

شروط الالتحاق بالتعليم المفتوح في جامعة الإسكندرية 2021

وتستعرض «الوطن» شروط الالتحاق بالتعليم المفتوح في جامعة الإسكندرية 2021 في السطور التالية:

- الحصول على الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية، أو ما يعادلها من الثانوية العربية أو الأجنبية، وكذلك الدبلومات الفنية بشرط مضي خمس سنوات على الأقل من تاريخ الحصول عل شهادتها.

- الحاصلون على المؤهلات فوق المتوسطة (المعاهد الفنية نظام السنتين) أوالمؤهلات الجامعية ذات العلاقة بالدراسة، عليهم إحضار بيان نجاح في المقررات السابق دراستها، وكذلك شهادة بالتقديرات والدرجات الحاصلون عليها، لعمل المقاصة اللازمة لكل معهد.

- بالنسبة لقبول الطلاب الوافدين بكليات التعليم المفتوح يتم بمجرد حصول الطالب على الثانوية العامة بشرط النجاح بمجموع لا يقل عن 50% من مجموع الدرجات.

كليات التعليم المفتوح في جامعة الإسكندرية 2021

- التعليم المفتوح بكلية التجارة.

- المفتوح بكلية التربية.

- التعليم المفتوح بكلية الآداب.

وأنشئ مركز التعليم المفتوح بجامعة الإسكندرية بقرار مجلس الجامعة رقم 34 لسنة 2007، وبعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، وتم تعديل اللائحة التنفيذية للمركز بقرار رقم 41 لسنة 2009، حيث صدر عدد من القرارات الوزارية لبرامج التعليم المفتوح بالجامعة.