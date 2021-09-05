درجات الحرارة اليوم الأحد 5-9-2021 في مصر

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 5 سبتمبر الحالي، على مدن ومحافظات مصر، وبعض البلدان والعواصم العربية، وفق البيان الذي يصدر عنها بشكل يومي، كما أوضحت حالة الطقس، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مصر اليوم.

درجات الحرارة اليوم في مصر

القاهرة 33 25

الإسكندرية 30 25

وادي النطرون 34 25

طنطا 34 24

شبين الكوم 34 26

دمنهور 33 24

بلطيم 30 24

مطروح 29 24

السلوم 30 22

سيوة 34 20

بورسعيد 31 26

دمياط 31 26

الزقازيق 34 26

المنصورة 33 25

الإسماعيلية 34 24

السويس 33 25

العريش 31 25

رفح 30 24

رأس سدر 34 24

نخل 33 18

نويبع 36 28

طابا 34 25

كاترين 36 22

الطور 34 26

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 37 28

مرسى علم 36 28

الفيوم 34 25

بني سويف 34 25

المنيا 35 22

أسيوط 36 23

سوهاج 37 23

قنا 41 26

الأقصر 42 26

أسوان 42 30

إدفو 42 30

أبو سمبل 42 31

الوادي الجديد 39 27

شلاتين 41 28

أبو رماد 41 28

حلايب 38 27

رأس حدربة 36 26

درجات الحرارة اليوم في الدول العربية

مكة 42 29

المدينة 45 32

الرياض 44 30

المنامة 39 33

أبو ظبي 41 31

الدوحة 42 33

الكويت 47 30

دمشق 34 16

بيروت 31 28

عمان 30 19

القدس 27 21

غزة 30 22

بغداد 44 24

مسقط 34 31

صنعاء 27 16

الخرطوم 35 27

طرابلس 31 25

تونس 31 22

الجزائر 27 23

الرباط 30 21

حالة الطقس اليوم في مصر

ويقول خبراء هيئة الأرصاد الجوية وفق بيان صادر اليوم، إنّ البلاد تشهد اليوم الأحد طقس حار رطب على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون مائلًا للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يكون ليلًا معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.