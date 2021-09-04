هل هناك خطورة من طرقعة المفاصل والأصابع بصورة مستمرة؟.. طبيب يجيب

تُعد ظاهرة طرقعة الصوابع من العادات السيئة المنتشرة التي يمارسها العديد من الأشخاص في حياتهم اليومية بصورة مستمرة، ويتساءل البعض: هل هناك خطورة لطرقعة المفاصل والأصابع بصورة مستمرة؟

وتجيب «الوطن» في السطور التالية هل هناك خطورة لطرقعة المفاصل والأصابع بصورة مستمرة؟

قال الدكتور عصام فكري، استشاري جراحة العظام، إن ظاهرة طرقعة المفاصل والأصابع من الظواهر السلبية التي أصبحت عادة يومية لدى الكثير من الأشخاص.

وأضاف فكري لـ«الوطن» أن هناك خطورة من طرقعة المفاصل والأصابع بصورة مستمرة، حيث تؤدي إلى العديد من الإصابات مثل، التهاب المفاصل، تشوه الشكل الخارجي لعظيمات الأصابع، وتفكك الأربطة، واحمرار الأصابع، وتورم الأصابع، وخشونة بالغة في المفاصل.

الاعتقاد الخاطئ لتنشيط حركة المفاصل سبب الطرقعة:

وأشار استشاري جراحة العظام إلى أن بعض الأشخاص يشعرون بمتعة في هذه العادة، معتقدين أن طرقعة الأصابع تؤدي لتوفير مساحة في المفاصل وتعيد تنشيط الأنسجة، دون التفكير في المضاعفات التي تنتج من وراء ممارسة هذه العادة.

وقدم فكري للأشخاص الذين يداومون على ممارسة هذه العادة السيئة نصائح لتجنب هذه العادة:

نصائح لتجنب طرقعة الأصابع والمفاصل:

- التفكير بصورة سلبية أثناء طرقعة الصوابع وتخيل أنك تقوم بكسرها.

- تفكير في أي طريقة أخرى غير طرقعة الصوابع لتخفيف التوتر والقلق.

- ممارسة الرياضة مثل الضغط والجري.

- اشغل يدك بأشياء أخرى ولا تتركها فارغة.