توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. رياح وشبورة وفرص سقوط أمطار خفيفة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر اليوم السبت، توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس خلال الثلاثة أيام المقبلة، وذلك خلال الفترة من يوم غد الأحد الموافق 5 سبتمبر وحتى الثلاثاء الموافق 7 من الشهر ذاته.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود البلاد نهارًا طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، فيما يسود طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يكون معتدل الحرارة ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأضاف الخبراء أنّه من المتوقع أن تتكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، تتلاشى سريعًا في السابعة صباحًا، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة يوم الثلاثاء على مناطق من السواحل الشمالية الغربية «السلوم - مطروح» على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 5 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 الصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 26.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 6 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 الصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 26.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 7 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 الصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 26.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 28.