السيسي: نؤكد موقف مصر الثابت إزاء القضية القبرصية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ الشراكة الاستراتيجية التي تمّ تأسيسها في شرق المتوسط تستوجب تنسيقًا دائمًا يهدف لتحقيق الاستقرار الإقليمي والالتزام بالدعم المتبادل إزاء كل القضايا ذات الاهتمام المشترك، مضيفًا: «في هذا الإطار، أجريت اليوم على هامش الاجتماع الأول لتدشين اللجنة العليا للتعاون بين مصر وقبرص، مباحثات مثمرة مع الرئيس القبرصي شهدت توافقًا ملحوظًا حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشتركة».

السيسي: أجريت مباحثات مثمرة مع رئيس قبرص

وأضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي، أنَّه أكّد للرئيس القبرصي خلال المباحثات، الموقف المصري الثابت إزاء الوضع في منطقة شرق المتوسط والقضية القبرصية بضرورة التزام كل الدول باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خاصة مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة والمياه الإقليمية للدول وأهمية احترام الحقوق السيادية لدول المنطقة اتصالًا بمسألة التنقيب عن الغاز الطبيعي والثروات الهيدروكربونية في مناطقها الاقتصادية الخاصة.