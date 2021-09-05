حظك اليوم الأحد 5-9-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يبلغ عدد الأبراج 12 برجًا على دائرة البروج، إذ تمر خلالها الشمس والقمر والكواكب الثمانية وتنقسم إلى أبراج، هوائية وترابية ومائية ونارية، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 5-9-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. الفلك يدفعك اليوم نحو التكاتف مع الجميع وتعمل بوعي ويقظة غير مسبوقة.

حظك اليوم برج الحمل 5-9-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الحب يمنحك جاذبية تسيطر من خلالها على أي لقاء عاطفي.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل المطربة جوليا بطرس، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 5-9-2021 على الصعيد المهني

احترس اليوم من مكائد خافية وعليك أن تحتاط منها، ولو حاصرتك الضغوط كن هادئا لتحسن التصرف.

حظك اليوم برج الثور 5-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس مما يخلق لك تحديات وأجواءً ضاغطة في نطاق العائلة ومع الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان الراحل نور الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 28 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 5-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يدعم أعمالك.. تحسن التصرف وتقوم بخيارات موفقة.

حظك اليوم برج الجوزاء 5-9-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد يساعدانك على توطيد علاقة عاطفية ومن السهل أن تعقد صداقات جديدة أو توطد صداقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الإعلامي قصي خضر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مايو.

حظك اليوم برج السرطان 5-9-2021 على الصعيد المهني

تنافر القمر مع المشتري في منزلي المال يطالبك بمراجعة خطواتك بعناية وتصرف في حدود ميزانيتك وركز على تنظيم أفكارك ونفقاتك.

حظك اليوم برج السرطان 5-9-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ورغم التشوش.. يساعدك ذلك أن تكون لبقا وحريصا في أقوالك مع الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان لاعب منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد 5-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك تدهش الجميع بما لديك من أفكار ويقظة ذهنية.. تبدو جذابا وقادرا على الإقناع.

حظك اليوم برج الأسد 5-9-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد يعملان لصالحك ويمكنك أن تصنع فارقا بين الأمس واليوم وتعلو قيمتك في نظر الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة مايا نصري، ويوافق تاريخ ميلادها 14 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 5-9-2021 على الصعيد المهني

التنافر الفلكي في منزلي الصحة يطالبك بأن تهتم بصحتك وأن تنظم جهودك.

حظك اليوم برج العذراء 5-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر.. انتبه ولا تذِع سرا خاصا بك أو بغيرك كي لا تندم.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان فؤاد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 6 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 5-9-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المشروعات يدعم علاقتك بالزملاء ورؤساء العمل وقد تشارك البعض في مشروع أو نشاط وتستفيد جيدا من معلوماتك.

حظك اليوم برج الميزان 5-9-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في برجك يعملان لصالحك.. تبدو أكثر تفاؤلا وانفتاحا وإذا كنت خاليا قد تتحول علاقة صداقة لحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 5-9-2021 على الصعيد المهني

لا تتعجل الأشياء واهدأ لتحافظ على سلامتك وصورتك.

حظك اليوم برج العقرب 5-9-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الشمس والمريخ يمنحانك طاقة عاطفية وسحرا وجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان سامو زين، ويوافق تاريخ ميلاده 10 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 5-9-2021 على الصعيد المهني

عطارد بمنزل المشروعات يمنحك قدرة على الإقناع والتفاوض وقد يساعدك ذلك على تحقيق مكاسب.

حظك اليوم برج القوس 5-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يعدك بيوم مليء بالمفاجآت وقد تعيش مغامرة عاطفية كبيرة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان الراحل طلعت زكريا، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 5-9-2021 على الصعيد المهني

تنافر القمر والمشتري في منزلي المال يطالبك اليوم بتجنب المغامرة مهنيا وماليا وتجاريا.

حظك اليوم برج الجدي 5-9-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد معاكسان وعليك أن تراجع قرارتك وأقوالك قبل أن تتفوه بها.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان سمير صبري، ويوافق تاريخ ميلاده 27 ديسمبر.

حظك اليوم برج الدلو 5-9-2021 على الصعيد المهني

كن هادئا إذا واجهت اليوم استفزازا غير متوقع.. قد تواجه ظروف صعبة، لكن تساعدك عزيمتك وعليك أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو 5-9-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تسيطر على رغبتك في التحرر من قيود الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو اللاعب جيرارد بيكيه، ويوافق تاريخ ميلاده 2 فبراير

حظك اليوم برج الحوت 5-9-2021 على الصعيد المهني

تنافر القمر والمشتري بمنزلي الصحة يضع أمامك اليوم مسئوليات جسيمة وعليك بتنظيم جهودك واهتم بصحتك ولا تتحامل على نفسك.

حظك اليوم برج الحوت 5-9-2021 على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك بعدم إعلان خططك وأخبارك وتجنب الزهو بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سلوى خطاب، ويوافق تاريخ ميلادها 26 فبراير.