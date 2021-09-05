حظك اليوم برج الحمل الأحد 5-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الحمل أنّه كثيرًا ما يثق بنفسه وبقدراته، كما يعرف بأنّه شخصية رومانسية وعاطفية ويصبح غاضبًا وقلقًا إذا أهملت مشاعره، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

رغم الضغوط.. الفلك يدفعك اليوم نحو التكاتف مع الجميع وتعمل بوعي ويقظة غير مسبوقة.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

رغم التشوش.. القمر في منزل الحب يمنحك جاذبية تسيطر من خلالها على أي لقاء عاطفي.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل المطربة جوليا بطرس، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.