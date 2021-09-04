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حظك اليوم برج الحمل السبت 4-9-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:05 ص | السبت 04 سبتمبر 2021
حظك اليوم برج الحمل

حظك اليوم برج الحمل

يتميز مولود برج الحمل بقدرته على تحقيق أهدافه بالوصول إلى المناصب العليا في الحياة العلمية والأدبية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

اليوم تميل لمعالجة الروتين بالتجديد وتنجح في توطيد أواصر المحبة مع من حولك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

رغم الضغوط، القمر في منزل الحب يمدك اليوم بدفء المشاعر ويمنحك ذلك استعدادا للتسامح ولإصلاح علاقتك بالأحباب.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة باسكال مشعلاني ويوافق تاريخ ميلادها  27 مارس.  

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