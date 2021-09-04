تحديد الحد الأدنى لأكاديمية الهندسة والتكنولوجيا بالإنتاج الحربي بـ65%

أعلنت الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، عن تحديد الحد الأدنى لمجموع الالتحاق بها بـ65%، شأنها شأن باقي المعاهد والأكاديميات الهندسية، وذلك بناءً على تنسيق القبول في الجامعات والمعاهد الحكومية للعام الدراسي 2021- 2022.

الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة تقبل خريجي شعبة الرياضيات والأزهر العلمية

وتضم الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة عدداً من التخصصات، مثل شعبة الاتصالات والإلكترونيات في برامج الهندسة الكهربائية، وشعبة الميكا ترونكس ضمن برنامج الهندسة الميكانيكية، وشعبة الكيمياء ضمن برنامج الهندسة الكيمائية.

يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعتمد «الأكاديمية»، بموجب القرار الوزاري رقم 115 الصادر بتاريخ 18 مايو 2020، وتمنح درجة بكالوريوس الهندسة المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات.

واعتمدت نقابة المهندسين المصرية الأكاديمية، نظراً لاستيفائها معايير الاعتماد في «النقابة»، بما يمنح الطالب حق الانضمام إلى نقابة المهندسين، عقب تخرجه من الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة.

القبول في أكاديمية هندسة الإنتاج الحربي عبر مكتب التنسيق للقبول في الجامعات

ويتقدم خريج الثانوية العامة الراغب في الالتحاق بالأكاديمية عبر مكتب التنسيق للقبول في الجامعات، عبر موقع التنسيق الإلكتروني عبر رابط https://tansik.egypt.gov.eg/.

ويقع مقر «الأكاديمية» داخل حدود قطاع التدريب، التابع لوزارة الإنتاج الحربي، في نطاق مدينة السلام، وذلك في الكيلو 3 بطريق «القاهرة – بلبيس» الصحراوي.

وتقبل الأكاديمية الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بشعبة علمي رياضة، أو الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية علمي، أو الشهادات المعادلة العربية والأجنبية من خلال مكتب التنسيق.

وتوفر الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، عدد من فرص العمل والتدريب، عبر تعيين الأوائل كمعيدين بالأكاديمية، وفرص عمل وتدريب للخريجين بشركات ومصانع الإنتاج الحربي.

وناشدت الأكاديمية جميع الطلبة المسجلين في قواعدها فوق سن 18 عاماً، التسجيل في موقع وزارة الصحة لتلقي اللقاح قبل بدأ العام الدراسي الجديد، على أن تملأ خانة الوظيفة بـ«طالب جامعي».