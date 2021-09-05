حظك اليوم برج الثور الأحد 5-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يحب مواليد برج الثور الخيال وصياغة الشعر والكتابة، إذ يعبر بطريقته من خلالها عن مشاعره وعواطفه المكبوتة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

احترس اليوم من مكائد خافية وعليك أن تحتاط منها، ولو حاصرتك الضغوط كن هادئا لتحسن التصرف.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

القمر في وضع معاكس مما يخلق لك تحديات وأجواءً ضاغطة في نطاق العائلة ومع الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان الراحل نور الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 28 أبريل.