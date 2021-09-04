حظك اليوم برج الثور السبت 4-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الثور بشخصيته الصبورة، إذ أنه يستطيع الانتظار لفترات طويلة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

تمهل ولا تقدم على أمور غير مضمونة النتائج، وكن مستعدا لاستقبال مستجدات وتطورات غير متوقعة.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

القمر في مربع برجك وعليك اليوم أن تتمالك أعصابك لتدير حياتك بإيقاع هادئ وصحي.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.