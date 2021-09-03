حظك اليوم برج الثور الجمعة 3-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الثور بالاجتهاد وأنّ لديه شخصية عنيدة، لا تميل للمغامرة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

القمر في منزلك الثالث يمدك بالتوازن في كل تعاملاتك وتنشر أفكارك بذكاء.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

تناغم القمر مع المريخ يساعدك اليوم على إصلاح علاقاتك ويمدك بالقدرة على تغيير وتطوير حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.