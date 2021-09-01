حظك اليوم برج الثور الأربعاء 1-9-2021 مهنيا وعاطفيا

من صفات برج الثور الإخلاص فهو يحب الحفاظ على علاقاته مع أصدقائه والمقرّبين منه والاهتمام بهم والمُحافظة على أسرارهم، ما يجعلهم يثقّون به.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

القمر في منزلك الثالث يساعدك على إبراز مواهبك وقدراتك وتجد حلفاء يتجاوبون معك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

اليوم تهتم بجميع من حولك، وتفتنهم وتكسب حبهم بتشجيعك ودعمك لهم.

من أبرز مشاهير برج الثور الفنانة أصالة ويوافق تاريخ ميلادها 15 مايو.