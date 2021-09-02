حظك اليوم برج الثور الخميس 2-9-2021 مهنيا وعاطفيا

مولودة برج الثور صبورة وتتسم بالهدوء، ولديها القدرة على التعامل مع التوتر والضغط، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

القمر بمنزل العلاقات يجعلك اليوم تنظر للعالم نظرة جديدة وتواكب التطور من حولك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

الروابط العاطفية والأسرية تتوطد اليوم إذا كنت تتحد بعدل مع الأخوة والأحباب وإذا أصريت على نصرة الحق.

ومن أبرز مشاهير برج الثور نجم كرة القدم الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام، ويوافق تاريخ ميلاده 2 مايو.