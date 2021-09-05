تطوير 149 قرية في 7 مراكز بأسيوط ضمن «حياة كريمة» 

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار المتابعات الميدانية لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين بالمناطق المحرومة والأكثر احتياجاً، لافتا إلى تكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والقرى بالمرور المستمر على المشروعات، ومتابعة أعمال التنفيذ.

وأشار المحافظ إلى تقديم سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات، وتسخير كل الإمكانات للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بمراكز وقرى المحافظة، وتوفير ظروف معيشية أفضل لهم وفقاً لخطة ورؤية الدولة، لافتا إلى تنفيذ تلك المشروعات بأعلى المواصفات والمعايير لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وفى سياق متصل قام اسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم بمتاعبة تنفيذ مجمعات الخدمات بقرى العونة والشامية والاطمئنان على سير العمل وتذليل كافة العقبات ومتابعة نسب التنفيذ وفقا للخطة الزمنية ، كما تابعت هويده شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية انتهاء اعمال اعادة الرصف لطريق تناغة / فزارة الوسطانى ضمن خطة حياة كريمة المرحلة الثانية فى قطاع الرصف فضلا عن المتابعة المستمرة لباقى اعمال الرصف بقرى المركز لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، كما تابع محمد حسن رئيس مركز ومدينة البدارى اعمال تنفيذ مشروعات الرصف والوحدات الصحية وبعض المدارس بقرى المركز .

مشروع تطوير الريف المصرى يستهدف 894 تابعا في 7 مراكز بأسيوط

وأشار المحافظ إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصرى يستهدف 7 مراكز على مستوى المحافظة، بإجمالي 149 قرية، و894 تابعا، ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بـ5 مراكز، هي ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح، فيما يتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي منفلوط وديروط.

وأشار إلى أن هناك متابعة مستمرة للأعمال لما لها من أهمية في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية من كافة الجوانب الخدمية، وذلك لتغيير واقع الحياة على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة.