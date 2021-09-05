حظك اليوم برج السرطان الأحد 5-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتيمز برج السرطان بأونه شخصية عملية إلى حد كبير، يقضي أوقاته في إنهاء عمله ولا يتوقف عن التفكير به، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

تنافر القمر مع المشتري في منزلي المال يطالبك بمراجعة خطواتك بعناية وتصرف في حدود ميزانيتك وركز على تنظيم أفكارك ونفقاتك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

فينوس وعطارد داعمان ورغم التشوش.. يساعدك ذلك أن تكون لبقا وحريصا في أقوالك مع الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد صلاح حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 11 يوليو.