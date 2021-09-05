حظك اليوم برج الأسد الأحد 5-9-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الأسد يتميز بشخصيته القيادية، والتي تظهر في حياته العملية والشخصية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

القمر في برجك يجعلك تدهش الجميع بما لديك من أفكار ويقظة ذهنية.. تبدو جذابا وقادرا على الإقناع.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

فينوس وعطارد يعملان لصالحك ويمكنك أن تصنع فارقا بين الأمس واليوم وتعلو قيمتك في نظر الآخرين.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة كارول سماحة ويوافق تاريخ ميلادها 25 يوليو.