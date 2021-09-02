8 شروط للقبول بالثانوية الفنية والتعليم المزدوج في دمياط

وافقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الخميس، على تعديل تنسيق القبول بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم الفني للعام الدراسي 2021/ 2022.

وأصدرت مديرية التربية والتعليم في دمياط عدداً من الشروط المتعلقة بأعمال التنسيق و جاءت كالتالي:

1- قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية العامة من المدارس الخاصة، حسب محل إقامة ولي الأمر، والتنسيق المُعلن لكل إدارة.

2- يتم القبول بالمدرسة الفندقية برأس البر ومدارس التعليم والتدريب المزدوج، بعد اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية وفق الكثافة القانونية.

3- في حالة اختلاف محل إقامة الطالب المثبت ببطاقة ولي الأمر عن الإدارة التعليمية التي حصل منها على الشهادة الإعدادية، سيتم القبول بمدارس محل الإقامة الجديد المثبت ببطاقة ولي الأمر، بعد الحصول على موافقة مدير عام التعليم الفني.

4- لا يحق للطالب التقدم إلى مدرسة دمياط الجديدة للتعليم والتدريب المزدوج من الإدارات التعليمية، عدا دمياط الجديدة.

5 - يستثنى من قرار عدم التقدم لمدرسة دمياط للتعليم والتدريب المزدوج عدم وجود النوعية أو التخصص الذي يرغب فى الإلتحاق بإدارته التعليمية، كما فى حالة رغبة الطالب في الالتحاق بتخصص غير موجود بإدارته التعليمية.

6- يتقدم ولي الأمر بطلب إلى مدير عام التعليم الفني للالتحاق بأقرب مدرسة بها التخصص الذي يرغب في الالتحاق به، على أن يحصل على الحد الأدنى للمدرسة، حسب التنسيق المعلن، والتخصص المطلوب داخل المدرسة، وإذا سمحت الكثافة بذلك.

7- سيتم قبول طلبة التعليم العام الحاصلين على مجموع من 140 إلى 170 درجة في التعليم المهني.

8- يُستثنى من شروط النطاق الجغرافي والمجموع، كل من الحالات الآتية: طلبة الدمج والطلبة ذوى الإعاقة وأصحاب الأمراض المستعصية ( أمراض القلب والأورام وضعف المناعة والفشل الكلوي)، وذلك بتقديم تقرير معتمد من القومسيون الطبي للطلبة، وأيضاً أبناء دور رعاية الأيتام.