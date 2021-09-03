تعرف على مواصفات الوحدات السكنية والمحلات المطروحة للإيجار في دمياط
كتب:
سهاد الخضري
02:32 م | الجمعة 03 سبتمبر 2021
محافظ دمياط
أعلن ديوان عام محافظة دمياط عن طرح 17 وحدة سكنية بالمزاد العلنى وتأجير 35 محلا بجلسة المزاد العلنى المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 21- 9- 2021 فى تمام الثانية عشر ظهرًا بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.
وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية الشروط الموضوعة لطرح الوحدات و المحلات، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من إدارة التعاقدات بالديوان نظير المبالغ الموضحة بالجدول وذلك لكل كراسة و5 جنيه طابع شهيد.
مواصفات الوحدات السكنية و المحلات المطروحة للإيجار بالمزاد العلني
-17 وحدة سكنية بكراسة شروط 299 جنيه ومبلغ تأمين إبتدائي 5000 جنيه
- تأجير 17 محل بالعمارة 6 بالشهابية بكراسة شروط 299 جنيه و تأمين إبتدائي 1000 جنيه
- تأجير 2 محل بالعمارة 44 و 2 محل بالعمارة 45 بالشهابية بكراسة شروط 299 جنيه و تأمين إبتدائي 1000 جنيه
- تأجير 3 محل تجاري 9،13،14 أسفل عمارة 24 بالشهابية بكراسة شروط 299 جنيه و تأمين إبتدائي 1000 جنيه
- تأجير 8 محلات بمدرسة عز الدين الشامى بمنطقة المنتزه بكراسة شروط 299 جنيه و تأمين إبتدائي 1000 جنيه و تعقد جلسة المزاد العلني بديوان عام المحافظة يوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر الساعة 12 ظهرا
وتطلب كراسة الشروط و المواصفات من إدارة التعاقدات بالديوان نظير مبلغ مالى لكل كراسة على حدة +5 جنيهات طابع شهيد.