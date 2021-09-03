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تعرف على مواصفات الوحدات السكنية والمحلات المطروحة للإيجار في دمياط

كتب:

سهاد الخضري
02:32 م | الجمعة 03 سبتمبر 2021
محافظ دمياط

محافظ دمياط

أعلن  ديوان عام محافظة دمياط عن طرح 17 وحدة سكنية بالمزاد العلنى وتأجير 35 محلا بجلسة المزاد العلنى المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 21- 9- 2021 فى تمام الثانية عشر ظهرًا بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية الشروط  الموضوعة لطرح الوحدات و المحلات، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من إدارة التعاقدات بالديوان نظير المبالغ الموضحة بالجدول وذلك لكل كراسة و5 جنيه طابع شهيد.

 مواصفات الوحدات السكنية و المحلات المطروحة للإيجار بالمزاد العلني 

-17 وحدة سكنية بكراسة شروط 299 جنيه ومبلغ تأمين إبتدائي 5000 جنيه 

- تأجير 17 محل بالعمارة 6 بالشهابية  بكراسة شروط 299 جنيه و تأمين إبتدائي 1000 جنيه

 - تأجير 2 محل بالعمارة 44 و 2 محل بالعمارة 45 بالشهابية بكراسة شروط 299 جنيه و تأمين إبتدائي 1000 جنيه 

- تأجير  3 محل تجاري 9،13،14  أسفل عمارة 24 بالشهابية بكراسة شروط 299 جنيه و تأمين إبتدائي 1000 جنيه 

- تأجير 8 محلات بمدرسة عز الدين الشامى بمنطقة المنتزه بكراسة شروط 299 جنيه و تأمين إبتدائي 1000 جنيه و تعقد جلسة المزاد العلني بديوان عام المحافظة يوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر الساعة 12 ظهرا

وتطلب كراسة الشروط و المواصفات من إدارة التعاقدات بالديوان نظير مبلغ مالى لكل كراسة على حدة +5 جنيهات طابع شهيد.

 

 

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