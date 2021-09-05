حظك اليوم برج العذراء الأحد 5-9-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العذراء شخصية منظمة ومرتبة، يحرص دائما على تنفيذ جميع الخطط التي سبق له وقام بتخطيطها كما هي، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

التنافر الفلكي في منزلي الصحة يطالبك بأن تهتم بصحتك وأن تنظم جهودك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

القمر في منزلك الثاني عشر.. انتبه ولا تذِع سرا خاصا بك أو بغيرك كي لا تندم.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان محمد إمام، ويوافق تاريخ ميلاده 16 سبتمبر.