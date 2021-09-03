غدًا.. انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021

تنطلق غدًا السبت امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021، والمقرر أن تستمر حتى 13 سبتمبر الجاري، وذلك للطلاب الذين رسبوا في مادتين بالدور الأول لامتحانات الثانوية العامة حيث يحتسب لهم فقط نصف الدرجة، أو من تقدموا باعتذار عن خوض الامتحانات في حينها، فيما أعلنت الوزارة احتساب الدرجة الكاملة للطلاب المؤجلين بعذر قهري والتى يأتى أبرزها العذر الطبي والصحي.

160 ألف طالب يدخلون الدور الثاني للثانوية 2021

ويبدأ ماراثون الدور الثاني للثانوية العامة بامتحان اللغة العربية، لنحو 160 ألف طالب بحسب تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ثم تتوالي الامتحانات باختبارات اللغة الأجنبية الثانية يوم الأحد، ثم امتحان الجبر والهندسة الفراغية لشعبة العلمي يوم الاثنين.

13 سبتمبر «يوم الختام»

فيما يخوض الثلاثاء شعبتي العلمي والأدبي امتحاني الفيزياء والتاريخ، على أن تشمل امتحانات الأربعاء والخميس اللغة الأجنبية الأولى والديناميكا لشعبة العلمي، وتستكمل باقي المواد في الأسبوع التالي على أن يكون الختام في 13 سبتمبر بامتحانات الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.

الامتحان بنظام البابل شيت

وسيكون نظام الامتحانات على غرار امتحانات الدور الأول بنظام البابل شيت، وهو نظام الاختيار من مُتعدد، والأساس سيكون للحل في البابل شيت، على أن يكون التابلت لتسجيل حضور الامتحان فقط، مع استمرار المحاذير السابقة الموجهة للطلاب بعدم الكشط أو الشطب داخل الورقة الامتحانية.

وقبل أيام أعلنت الوزارة، إتاحة امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع وهى مواد التربية الدينية، التربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء، لطلاب الدور الثاني وذلك عبر هذا الرابط، حيث يقوم الطلاب بطباعة الامتحان عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والإجابة عليه وتسليمه لرئيس لجنته الامتحانية بحد أقصى يوم 7 سبتمبر 2021.